Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии

Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.