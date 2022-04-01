В парламенте ФРГ высказались против визита Шольца в Киев
Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил против поездки канцлера страны Олафа Шольца в Киев.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией». Сам Штайнмайер подтвердил эту информацию. При этом в украинском правительстве отметили, что были бы рады видеть Шольца.
«Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом», — сказал Кубики.
При этом депутат бундестага ФРГ, замглавы фракции Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф в эфире одного их немецких телеканалов заявил, что политика в отношении Российской Федерации, которую поддерживал Штайнмайер в то время, когда еще возглавлял МИД ФРГ во времена Ангелы Меркель, была провальной и привела Германию «к изоляции и к зависимости от России». Он отметил, что в такой ситуации лучше выстраивать мосты.
«Очевидно, что федеральный канцлер сейчас, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, не может ехать в Киев», — сказал депутат, добавив, что такой визит «стал бы афронтом одного конституционного органа ФРГ против другого».
Ранее Шольц заявлял, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку властям Украины, но будет это делать взвешенно и в координации с союзниками.
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