В парламенте ФРГ высказались против визита Шольца в Киев

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил против поездки канцлера страны Олафа Шольца в Киев.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией». Сам Штайнмайерэту информацию. При этом в украинском правительстве отметили, что были бы рады видеть Шольца.«Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом», — сказал Кубики.При этом депутат бундестага ФРГ, замглавы фракции Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф в эфире одного их немецких телеканалов заявил, что политика в отношении Российской Федерации, которую поддерживал Штайнмайер в то время, когда еще возглавлял МИД ФРГ во времена Ангелы Меркель, была провальной и привела Германию «к изоляции и к зависимости от России». Он отметил, что в такой ситуации лучше выстраивать мосты.«Очевидно, что федеральный канцлер сейчас, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, не может ехать в Киев», — сказал депутат, добавив, что такой визит «стал бы афронтом одного конституционного органа ФРГ против другого».Ранее Шольц заявлял, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку властям Украины, но будет это делать взвешенно и в координации с союзниками.источник