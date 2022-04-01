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Какие продукты подорожали больше всего в марте. Статистика

robot Сегодня, 14:4541Новости
Какие продукты подорожали больше всего в марте. Статистика
В марте больше всего в Украине подорожали овощи. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В частности:
лук подорожал на 33,7%,
морковь — на 27,3%,
свекла — на 24,8%,
картофель — на 22,6%.
Значительно подорожала гречка — на 11,4%
Что касается мясных изделий, то средняя цена килограмма говядины в марте поднялась до 221,5 гривен, свинины — до 130,6 гривен, сала — до 116,6 гривен.
Какие продукты подорожали больше всего в марте. Статистика Новости Украины - Сегодня, 14:15 122

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