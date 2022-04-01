Какие продукты подорожали больше всего в марте. Статистика

В марте больше всего в Украине подорожали овощи. Об этом свидетельствуют данные Госстата.В частности:лук подорожал на 33,7%,морковь — на 27,3%,свекла — на 24,8%,картофель — на 22,6%.Значительно подорожала гречка — на 11,4%Что касается мясных изделий, то средняя цена килограмма говядины в марте поднялась до 221,5 гривен, свинины — до 130,6 гривен, сала — до 116,6 гривен.Новости Украины - Сегодня, 14:15 122