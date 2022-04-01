Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Почтовые отделения открылись в Счастье и Станице Луганской

robot Сегодня, 14:4538Новости
Почтовые отделения открылись в Счастье и Станице Луганской
«Почта ЛНР» открыло отделения связи в Счастье и поселке городского типа (пгт) Станица Луганская. Об этом сегодня сообщила пресс-служба предприятия.
«11 апреля 2022 года в городе Счастье и пгт Станица Луганская открылись отделения почтовой связи», — говорится в сообщении.
Отделения почтовой связи находятся по следующим адресам:
пгт Станица Луганская, квартал Молодежный, 15а
Счастье, улица Донецкая, 30.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 148

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: