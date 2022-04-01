Почтовые отделения открылись в Счастье и Станице Луганской
«Почта ЛНР» открыло отделения связи в Счастье и поселке городского типа (пгт) Станица Луганская. Об этом сегодня сообщила пресс-служба предприятия.
«11 апреля 2022 года в городе Счастье и пгт Станица Луганская открылись отделения почтовой связи», — говорится в сообщении.
Отделения почтовой связи находятся по следующим адресам:
пгт Станица Луганская, квартал Молодежный, 15а
Счастье, улица Донецкая, 30.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 148
«11 апреля 2022 года в городе Счастье и пгт Станица Луганская открылись отделения почтовой связи», — говорится в сообщении.
Отделения почтовой связи находятся по следующим адресам:
пгт Станица Луганская, квартал Молодежный, 15а
Счастье, улица Донецкая, 30.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 148
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