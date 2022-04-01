В Луганске пропала мобильная связь. «Лугаком» заявил о масштабной аварии оборудования
Мобильная связь «Лугаком» работает в ограниченном режиме из-за масштабной аварии на оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«На оборудовании «Лугаком» произошла масштабная авария, в результате которой мобильная связь работает в ограниченном режиме. На данный момент техническими специалистами проводятся восстановительные работы на оборудовании, обеспечивающем функционирование услуг мобильной связи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что о сроке устранения аварии будет сообщено дополнительно.
В «Лугакоме» принесли извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 15:22 86
«На оборудовании «Лугаком» произошла масштабная авария, в результате которой мобильная связь работает в ограниченном режиме. На данный момент техническими специалистами проводятся восстановительные работы на оборудовании, обеспечивающем функционирование услуг мобильной связи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что о сроке устранения аварии будет сообщено дополнительно.
В «Лугакоме» принесли извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 15:22 86
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