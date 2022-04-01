В Луганске пропала мобильная связь. «Лугаком» заявил о масштабной аварии оборудования

«На оборудовании «Лугаком» произошла масштабная авария, в результате которой мобильная связь работает в ограниченном режиме. На данный момент техническими специалистами проводятся восстановительные работы на оборудовании, обеспечивающем функционирование услуг мобильной связи», — говорится в сообщении.