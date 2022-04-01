Заявления главы ФРГ Штайнмайера о России и Путине вывели из себя политолога Сатановского

«Там и про невозможность нормализации отношений Германии с Россией при Путине было, и про необходимость расследовать «преступления России на Украине» (?!) и много про что еще. И это говорил президент Германии, которая в третий раз за последние 100 лет ринулась на Украину», — поделился недовольством Сатановский с подписчиками своего Telegram-канала.

Заявления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о России вынуждают усомниться в «его симпатиях к нашей стране и ее руководству». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.Российского политолога вывели из себя высказывания немецкого лидера по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и российскому государству в целом. Сатановский подчеркнул, что при этом Штайнмайера как минимум должен был смущать факт борьбы немцев против России, Великобритании и США во время двух мировых войн.При этом в настоящее время Берлин активно занимается поставками снаряжения и вооружения Украине, отметил политолог.Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что стабилизация отношений с российской стороной не представляется возможной, пока страной руководит действующий лидер Владимир Путин. Об этом сообщили корреспонденты RT.Ранее президент Германии Штайнмайер подтвердил информацию о том, что Киев отказал ему в дипломатическом визите из-за «тесных связей с Россией».источник