Сеть супермаркетов «Сильпо» сделала важное заявление.
Сеть супермаркетов Сильпо заявила о возобновлении работы 18 своих временно не работавших магазинов. Работа закрытых магазинов стала возможной благодаря восстановлению принадлежащих Сильпо двух складов вблизи Киева. Это позволило увеличить ассортимент продуктов и улучшить поставки.
«В последние два дня мы частично запустили два склада возле Киева, так что поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — сообщила пресс-служба торговой сети.
Благодаря упрощению доставки продуктов из-за границы Сильпо и другие ритейлеры получили возможность оперативно реагировать на потребности рынка и доставлять на склады товары, пользующиеся повышенным спросом. Это позволило быстро наполнить опустошенные магазины и возобновить их работу. Таким образом, сети Сильпо уже удалось наладить поставки в 20 городах Украины.
«Как и обещали — как только мы налаживаем процесс поставок продуктов, мы сразу открываем временно закрытые супермаркеты. В последние дни мы частично запустили два склада под Киевом, поэтому поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — заявили в пресс-службе.
В течение полутора недель снова откроют двери для покупателей 18 магазинов сети в Киеве и Киевской области, а также в Чернигове, Сумах и Харькове.
По данным пресс-службы, на днях возобновят свою работу супермаркеты по следующим адресам:
Киев — с 15 апреля:
Вышгородская, 21
Героев Сталинграда пр-т, 8А
Малиновского, 34
Маяковского пр-т, 43/2
Милославская, 10А
Минский пр-т, 4А
Оболонский пр-т, 1Б
Оленивская, 3 (с 16 апреля)
Срибнокильская, 3Г
Чоколовский б-р, 8
Шептицкого, 4А
Киевская область — с 15 апреля:
Васильков, Грушевского, 19
Фастов, Ступака Ивана, 4
Харьков:
Тракторостроителей, пр-т, 59/56 — с 12 апреля
Свободы Людвига, пр-т, 30 — с 20 апреля
Пушкинская, 2А — 22 апреля
Сумы — с 18 апреля: Лушпы Михаила, пр-т, 4/1
Чернигов — с 20 апреля: Музыкальная, 1
Таким образом, в столице уже будет работать более 80 супермаркетов Сильпо. Кроме того, 18 магазинов этой сети будут работать на Киевщине: в Белой Церкви, Борисполе, Боярке, Броварах, Вышгороде, Василькове, Лесниках, Обухове, Славутиче, Софиевской Борщаговке, Старых Петровцах, Фастове, Счастливом. Еще 9 супермаркетов Сильпо будут торговать в Харькове, 3 — в Сумах и 2 — в Чернигове.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 17:22 291
«В последние два дня мы частично запустили два склада возле Киева, так что поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — сообщила пресс-служба торговой сети.
Благодаря упрощению доставки продуктов из-за границы Сильпо и другие ритейлеры получили возможность оперативно реагировать на потребности рынка и доставлять на склады товары, пользующиеся повышенным спросом. Это позволило быстро наполнить опустошенные магазины и возобновить их работу. Таким образом, сети Сильпо уже удалось наладить поставки в 20 городах Украины.
«Как и обещали — как только мы налаживаем процесс поставок продуктов, мы сразу открываем временно закрытые супермаркеты. В последние дни мы частично запустили два склада под Киевом, поэтому поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — заявили в пресс-службе.
В течение полутора недель снова откроют двери для покупателей 18 магазинов сети в Киеве и Киевской области, а также в Чернигове, Сумах и Харькове.
По данным пресс-службы, на днях возобновят свою работу супермаркеты по следующим адресам:
Киев — с 15 апреля:
Вышгородская, 21
Героев Сталинграда пр-т, 8А
Малиновского, 34
Маяковского пр-т, 43/2
Милославская, 10А
Минский пр-т, 4А
Оболонский пр-т, 1Б
Оленивская, 3 (с 16 апреля)
Срибнокильская, 3Г
Чоколовский б-р, 8
Шептицкого, 4А
Киевская область — с 15 апреля:
Васильков, Грушевского, 19
Фастов, Ступака Ивана, 4
Харьков:
Тракторостроителей, пр-т, 59/56 — с 12 апреля
Свободы Людвига, пр-т, 30 — с 20 апреля
Пушкинская, 2А — 22 апреля
Сумы — с 18 апреля: Лушпы Михаила, пр-т, 4/1
Чернигов — с 20 апреля: Музыкальная, 1
Таким образом, в столице уже будет работать более 80 супермаркетов Сильпо. Кроме того, 18 магазинов этой сети будут работать на Киевщине: в Белой Церкви, Борисполе, Боярке, Броварах, Вышгороде, Василькове, Лесниках, Обухове, Славутиче, Софиевской Борщаговке, Старых Петровцах, Фастове, Счастливом. Еще 9 супермаркетов Сильпо будут торговать в Харькове, 3 — в Сумах и 2 — в Чернигове.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 17:22 291
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