Сеть супермаркетов «Сильпо» сделала важное заявление.



«В последние два дня мы частично запустили два склада возле Киева, так что поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — сообщила пресс-служба торговой сети.





«Как и обещали — как только мы налаживаем процесс поставок продуктов, мы сразу открываем временно закрытые супермаркеты. В последние дни мы частично запустили два склада под Киевом, поэтому поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — заявили в пресс-службе.



«Как и обещали — как только мы налаживаем процесс поставок продуктов, мы сразу открываем временно закрытые супермаркеты. В последние дни мы частично запустили два склада под Киевом, поэтому поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — заявили в пресс-службе.