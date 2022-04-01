Если нарушить правила перевода с карты на карту — деньги заблокируют и уже не вернут



Специальные службы не фиксируют переводы размером до 400 000 грн.

Все что выше будет привлекать внимание.

Счет могут заблокировать, а от пользователя требовать документы о происхождении денег.

Что будет, если не предоставить документы о происхождении финансов?



Если клиент не сможет объяснить, откуда у него такие деньги, и не сможет подтвердить документально причину их происхождения, счет заблокируют. Средства можно будет тратить только на следующее:

На поддержку ВСУ. Деньги будут засчитываться на специальный счет НБУ.

На благотворительность. Сюда входят все благотворительные счета, открытые Национальным банком или Министерством социальной политики.

На покупку облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации”.

Для волонтеров изменены некоторые правила

Волонтерским организациям разрешено производить переводы в иностранной валюте на закупку определенных товаров. Ежемесячно можно переводить сумму, которая в гривневом эквиваленте не будет превышать 400 000 грн. Речь о закупке военной аммуниции и средств для оказания медицинской помощи.

Также с 5 апреля Нацбанк временно сократил предельные сроки расчетов по экспортным и импортным операциям. Расчет должен производиться не в течение года, а в течение 90 дней. Новости Украины - Сегодня, 18:28 299 До февраля украинцам могли заблокировать счет даже за регулярные транзакции размером выше 5000 гривен, не говоря уже о 25 000 или 50 000 грн. Речь о неофициальных доходах, которые не облагаются налогом. Все для того, чтобы вывести бизнес из тени. Пока в Украине продолжается военное положение, эти лимиты не действуют. Банки не должны проверять происхождение таких сумм. Но все же определенные ограничения есть.Специальные службы не фиксируют переводы размером до 400 000 грн.Все что выше будет привлекать внимание.Счет могут заблокировать, а от пользователя требовать документы о происхождении денег.Что будет, если не предоставить документы о происхождении финансов?Если клиент не сможет объяснить, откуда у него такие деньги, и не сможет подтвердить документально причину их происхождения, счет заблокируют. Средства можно будет тратить только на следующее:На поддержку ВСУ. Деньги будут засчитываться на специальный счет НБУ.На благотворительность. Сюда входят все благотворительные счета, открытые Национальным банком или Министерством социальной политики.На покупку облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации”.Для волонтеров изменены некоторые правилаВолонтерским организациям разрешено производить переводы в иностранной валюте на закупку определенных товаров. Ежемесячно можно переводить сумму, которая в гривневом эквиваленте не будет превышать 400 000 грн. Речь о закупке военной аммуниции и средств для оказания медицинской помощи.Также с 5 апреля Нацбанк временно сократил предельные сроки расчетов по экспортным и импортным операциям. Расчет должен производиться не в течение года, а в течение 90 дней. Новости Украины - Сегодня, 18:28 299

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