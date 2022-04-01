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Погранпункт обстреляли в Курской области

root Вчера, 19:4578Новости
Погранпункт обстреляли в Курской области

В деревне Гордеевка Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска, сообщила администрация Кореневского района региона.
«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», – говорится в сообщении администрации района в «ВКонтакте».
В начале апреля пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Позже власти региона ввели желтый уровень террористической опасности.

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