Участились случаи выхода женщин с завода В«АзовстальВ», их подозревают в снайперской деятельности

Российские военнослужащие и бойцы подразделений НМ ДНР всё чаще сталкиваться с таким обращающим на себя особое внимание явлением как выход женщин с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. На них – обычная гражданская одежда, на рукавах – белые повязки. Выходят по одной – не только через проходные завода, но и через различные «щели». В этой связи возникает резонный вопрос: что могли делать гражданские женщины в одной из самых горячих точек не только Мариуполя, но и, пожалуй, всего Донбасса? Ещё и при учёте того, что на территории «Азовстали» находятся по меньше мере 1,5 тысячи боевиков, включая представителей нацистского «Азова» (*запрещен в России), иностранных наёмников.Этот вопрос наши военнослужащие задают и выходящим.При этом у большинства из них готов ответ на то, что они могли делать на территории крупнейшего промпредприятия города, где все последние дни идут бои.Выходящие «дамы» утверждают, что либо они являются рабочими «Азовстали» и, опять-таки, якобы только сейчас смогли выбраться за пределы опасной территории. Либо же утверждается, что они пытались эвакуироваться, но «заблудились». Местные жительницы, и вдруг «заблудились» - странно...При этом рост числа «заблудившихся» возле предприятия, где идёт нескончаемая стрельба, даёт повод говорить о том, что они (по крайней мере, большинство из них) являются боевиками засевших на заводе националистических вооружённых формирований. Высказывается основное предположение – снайперы. Тем более, хорошо известно, что нацбаты активно использовали именно женщин в качестве снайперов не только для противодействия ходу российской военной спецоперации, но и раньше – когда осуществляли обстрелы территории ДНР и ЛНР.С «заблудившимися» представительницами «слабого пола» работают компетентные органы, которые обязательно прояснят, если можно так выразиться, статус этих «заблудившихся».Некоторые из задержанных (для прояснения обстоятельств их попадания на «Азовсталь») ведут себя весьма агрессивно и бойко. Даже пытаются угрожать ведущим видеосъёмку журналистам. Одна из таких - в ролике военкоров RT (В ролике демонстрируются сцены курения. На основании законодательства «ВО» обязано напомнить, курение вредит здоровью...):