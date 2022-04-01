ОБСЕ больше не считает Белоруссию участником конфликта на Украине

Белоруссия с 1 апреля не считается участником военного конфликта на Украине. Об этом говорится в докладе ОБСЕ, опубликованном 13 апреля.«Хотя Белоруссия позволяет использовать свою территорию для нападения России на Украину, миссия считает, что с 1 апреля она не является участником международного вооруженного конфликта, пока сама не совершает акты насилия или иные действия, представляющие собой непосредственное участие в боевых действиях лицами, относящимися к Белоруссии. Точно так же государства — члены НАТО не являются участниками международного вооруженного конфликта одним лишь фактом, что они поставляют оружие или делятся общей разведывательной информацией», — говорится в документе.При этом подчеркивается, что и Белоруссия, и НАТО «несут повышенную ответственность» за поддержку сторон конфликта.источник