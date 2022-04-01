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Ночью в Луганске ударят морозы

bot Вчера, 21:1568Новости
Ночью в Луганске ударят морозы
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются в Луганске ночью и утром 14 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В ночные и утренние часы 14 апреля в Луганске и местами по территории Луганщины ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:01 70

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