Ночью в Луганске ударят морозы



«В ночные и утренние часы 14 апреля в Луганске и местами по территории Луганщины ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.



Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются в Луганске ночью и утром 14 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Погода в Луганске - Сегодня, 21:01 70