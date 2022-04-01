Как в апреле пересчитают гривневую пенсию в рубли. Сколько получат пенсионеры на севере Луганщины



«С целью установления особенностей реализации права на пенсионное обеспечение граждан, с апреля 2022 года организовать работу по обеспечению выплаты пенсий и иных пенсионных выплат гражданам, зарегистрированным по состоянию на 19.02.2022 по месту жительства на территориях Старобельского, Новоайдарского, Беловодского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов», — говорится в заявлении.





«Лицам, являющимся получателями пенсии на территории Старобельского, Новоайдарского, Беловодского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов, выплата пенсии проводится с 01.03.2022 в размере 7 884,86 рос. руб. (Семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре российских рубля 86 коп.), в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — сказано в постановлении.



«Лицам, являющимся получателями пенсии на территории Старобельского, Новоайдарского, Беловодского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов, выплата пенсии проводится с 01.03.2022 в размере 7 884,86 рос. руб. (Семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре российских рубля 86 коп.), в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — сказано в постановлении.



«Пересмотр размера пенсий, исчисленных в гривнах по состоянию на 28.02.2022, и их выплату осуществлять в российских рублях с использованием коэффициента перерасчета с украинской гривны на российский рубль в размере 2,0. Если при пересмотре размера пенсии сумма пенсии не достигнет размера пенсии, выплачиваемого с 01.03.2022, выплата пенсии проводится в более высоком размере, но не менее размера пенсионной выплаты, установленной пунктом 3 настоящего постановления. По результатам проведенного пересмотра размера пенсии произвести начисление сумм пенсии за прошедшее время начиная с 01.03.2022, с учетом ранее выплаченных сумм пенсии», — говорится в документе.

