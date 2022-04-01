Журавко указал на планы Зеленского превратить юго-восток Украины в выжженные поля

Украинский президент Владимир Зеленский хочет устроить для юго-востока страны судьбу выжженного поля, предупредил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом сообщает РИА «Новости».По словам бывшего народного избранника, Зеленскому якобы не нужно население данных территорий страны. Журавко обратил внимание, что украинские солдаты якобы не считают жителей данных регионов за людей.«Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов», — сказал Журавко.По мнению экс-депутата украинские власти намерены отстаивать свои территории при помощи новых нацбатов. Они будут состоять из осужденных. Их целью станет недопущение выхода из города местных граждан.Также Журавко предупредил, что продолжать переговоры с нынешним режимом Киева, возглавляемым Зеленским, не имеет смысла.Ранее Зеленский назвал единственным выходом для Украины переговоры с Россией.