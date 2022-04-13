Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 14.04.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 13.04.2022
09:25 Киевские войска сегодня утром обстреляли Донецк и Ясиноватую
Об этом сообщили в представительство ДНР в СЦКК.
"В 05:45 и 07:15 ВСУ со стороны Авдеевки был обстрелян Куйбышевский район Донецка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.
В 07:20 под огонь попал город Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". Обстрел Донецка возобновился в 07:28. На этот раз в зону огня попал
Киевский район Донецка: выпущено 4 снаряда из 122мм", - уточнили в СЦКК.
В 07:20 под огонь попал город Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". Обстрел Донецка возобновился в 07:28. На этот раз в зону огня попал
Киевский район Донецка: выпущено 4 снаряда из 122мм", - уточнили в СЦКК.
09:00 Украинские боевики расстреляли колонну с беженцами, два человека погибли, трое получили ранения
Об этом сообщила Генеральная прокуратура ЛНР.
"13 апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР в настоящее время "фиксируют последствия обстрела и гибели мирных граждан".
"По поручению генерального прокурора ЛНР возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты а, е, ж ч. 2 ст. 113 УК ЛНР)", - добавили в прокуратуре.
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