Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 14.04.2022

"В 05:45 и 07:15 ВСУ со стороны Авдеевки был обстрелян Куйбышевский район Донецка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

В 07:20 под огонь попал город Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". Обстрел Донецка возобновился в 07:28. На этот раз в зону огня попал

Киевский район Донецка: выпущено 4 снаряда из 122мм", - уточнили в СЦКК.

"13 апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

"По поручению генерального прокурора ЛНР возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты а, е, ж ч. 2 ст. 113 УК ЛНР)", - добавили в прокуратуре.

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