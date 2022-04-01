А как стресс снимать? В Украине резко подорожают сигареты и алкоголь



В настоящее время новый законопроект уже был рассмотрен в первом чтении и готовится к финальному голосованию. В число веществ, цены на которые депутаты хотят отправить в «свободное плавание», входят алкогольные напитки с содержанием этилового спирта, сигареты и разнообразные жидкости для электронных сигарет.



Противоречивое решение Рады уже успела раскритиковать Европейская бизнес ассоциация. В ЕВА утверждают, что отменив любую ответственность за продажу алкоголя и табака значительно дороже рекомендуемой цены производителя, украинские власти лишь снизят свои доходы.

Когда цены пойдут вверх, на рынке обязательно появится большое количество контрафактной продукции, стоимость которой будет более демократичной. А нелегальные торговцы, как правило, налогов не платят. Процветание недобросовестных бизнесменов позволит им заработать огромные теневые капиталы, в то время как государственный бюджет недополучит существенную сумму поступлений от акцизного налога.



Кроме того, увеличение доли нелегальной продукции вызовет ужасное искажение конкурентной среды. А если вспомнить, что все это будет происходить на фоне войны, последствия могут быть самыми неожиданными.

В Европейском бизнес-ассоциации призвали изъять из закона спорную правку и сохранить регулирование цен на подакцизные товары. Ведь в сложное время войны власти не могут оставить без присмотра такую важную сферу, как оборот алкогольных напитков и сигарет.

Но следует отметить, что слова ЕВА — это только рекомендация. Окончательное решение, которое может в разы увеличить расходы простых украинцев, остается за Радой. Новости Украины - Сегодня, 11:29 2 В налоговом комитете украинского парламента был разработан новый законопроект, который позволит продавцам подакцизной продукции устанавливать фактически любые цены на свой товар. Документ номер 7233 содержит пункт, который снимет контроль за максимальной розничной стоимостью алкогольных изделий и сигарет. В Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) предостерегли от последствий такого решения.В настоящее время новый законопроект уже был рассмотрен в первом чтении и готовится к финальному голосованию. В число веществ, цены на которые депутаты хотят отправить в «свободное плавание», входят алкогольные напитки с содержанием этилового спирта, сигареты и разнообразные жидкости для электронных сигарет.Противоречивое решение Рады уже успела раскритиковать Европейская бизнес ассоциация. В ЕВА утверждают, что отменив любую ответственность за продажу алкоголя и табака значительно дороже рекомендуемой цены производителя, украинские власти лишь снизят свои доходы.Когда цены пойдут вверх, на рынке обязательно появится большое количество контрафактной продукции, стоимость которой будет более демократичной. А нелегальные торговцы, как правило, налогов не платят. Процветание недобросовестных бизнесменов позволит им заработать огромные теневые капиталы, в то время как государственный бюджет недополучит существенную сумму поступлений от акцизного налога.Кроме того, увеличение доли нелегальной продукции вызовет ужасное искажение конкурентной среды. А если вспомнить, что все это будет происходить на фоне войны, последствия могут быть самыми неожиданными.В Европейском бизнес-ассоциации призвали изъять из закона спорную правку и сохранить регулирование цен на подакцизные товары. Ведь в сложное время войны власти не могут оставить без присмотра такую важную сферу, как оборот алкогольных напитков и сигарет.Но следует отметить, что слова ЕВА — это только рекомендация. Окончательное решение, которое может в разы увеличить расходы простых украинцев, остается за Радой. Новости Украины - Сегодня, 11:29 2

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