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Как на Пасху будут работать рынки в Луганске

robot Сегодня, 11:3051Новости
Как на Пасху будут работать рынки в Луганске
В Луганске рассказали как будет работать рынок «Околица» в период празднования Пасхи.
«Рынок «Околица» информирует луганчан о режиме работы в праздник Пасхи. 24 апреля 2022 года определено выходным днем», — говорится в сообщении.
В остальные дни рынок «Околица» работает в обычном режиме, добавили в администрации. Удобный город - Сегодня, 11:00 120

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