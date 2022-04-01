Как на Пасху будут работать рынки в Луганске



«Рынок «Околица» информирует луганчан о режиме работы в праздник Пасхи. 24 апреля 2022 года определено выходным днем», — говорится в сообщении.

В остальные дни рынок «Околица» работает в обычном режиме, добавили в администрации. Удобный город - Сегодня, 11:00 120 В Луганске рассказали как будет работать рынок «Околица» в период празднования Пасхи.«Рынок «Околица» информирует луганчан о режиме работы в праздник Пасхи. 24 апреля 2022 года определено выходным днем», — говорится в сообщении.В остальные дни рынок «Околица» работает в обычном режиме, добавили в администрации. Удобный город - Сегодня, 11:00 120

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