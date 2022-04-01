Во сколько обойдется Пасхальная корзина в этом году



По подсчетам, средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в 2022 году составит 972 грн, что на 191 грн (24,6%) дороже прошлогодней.



К примеру, стоимость 1 кг кулича домашней выпечки, основной составляющей пасхальной корзины, вырастет на 11,7% по сравнению с 2021 годом, и будет стоить до 134 грн.

Испечь паски самому получится еще дороже, чем купить готовые магазинные, ведь практически все ингредиенты за год подорожали.

Рекордсменом стало сливочное мало, оно сейчас стоит в среднем 52,85-59,55 грн за пачку 200 г.



А вот средняя цена яиц в стране осталась на уровне начала апреля прошлого года (36 грн за 10 шт.), тогда как цены на другие продукты выросли на 11,7-58%.

Домашняя колбаса обойдется примерно 260 грн/кг (+23%),

буженина — 270 грн/кг (+24%),

сало — 158 грн/кг (+58%),

твердый сыр — 300 грн/кг.

Если класть в пасхальную корзину помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, то ее стоимость возрастет до 1210 грн. Новости Украины - Сегодня, 10:19 149 Эксперты подсчитали, на сколько в 2022 году вырос индекс пасхальной корзины из основных продуктов, которые традиционно покупаются к празднику.По подсчетам, средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в 2022 году составит 972 грн, что на 191 грн (24,6%) дороже прошлогодней.К примеру, стоимость 1 кг кулича домашней выпечки, основной составляющей пасхальной корзины, вырастет на 11,7% по сравнению с 2021 годом, и будет стоить до 134 грн.Испечь паски самому получится еще дороже, чем купить готовые магазинные, ведь практически все ингредиенты за год подорожали.Рекордсменом стало сливочное мало, оно сейчас стоит в среднем 52,85-59,55 грн за пачку 200 г.А вот средняя цена яиц в стране осталась на уровне начала апреля прошлого года (36 грн за 10 шт.), тогда как цены на другие продукты выросли на 11,7-58%.Домашняя колбаса обойдется примерно 260 грн/кг (+23%),буженина — 270 грн/кг (+24%),сало — 158 грн/кг (+58%),твердый сыр — 300 грн/кг.Если класть в пасхальную корзину помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, то ее стоимость возрастет до 1210 грн. Новости Украины - Сегодня, 10:19 149

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