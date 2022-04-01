Глава Госдепа извинился перед арабским принцем ради поддержки действий США против России

Для усиления влияния на ситуацию на Украине Вашингтону нужно, чтобы его позицию разделяло как можно больше стран мира, в том числе и ближневосточные государства. Поэтому глава Госдепа США Энтони Блинкен извинился перед наследным арабским принцем Мухаммедом бен Зейдом ради поддержки действий Соединенных Штатов, направленных против России.Об этом сообщает американский портал Axios, ссылаясь на два информированных источника.Ранее Вашингтон «провинился» перед руководством Объединенных Арабских Эмиратов, так как слишком прохладно отреагировал на атаку хуситов на эту страну. Теперь Блинкен признал, что американцам потребовалось слишком много времени, чтобы выразить свое негативное отношение к удару йеменских повстанцев по Абу-Даби, результатом которого стали шестеро погибших, взорванные цистерны с нефтью и другие повреждения.Извинения были принесены во время встречи бен Зейда с главой Госдепартамента США в марокканской столице Рабате. Американские журналисты связали неожиданное высказывание Блинкена с необходимостью для Вашингтона заручиться поддержкой арабских государств по украинской проблеме.Как заявили в издании, один из высокопоставленных чиновников Госдепа отказался от комментариев, но и не стал опровергать опубликованную информацию.Ранее в Эмиратах назвали реакцию администрации Байдена на нападение хуситов «слабой и медленной», выразив свое разочарование. Вскоре разочаровываться пришлось американцам, когда ОАЭ воздержались при голосовании в Совбезе ООН за предложение США осудить российскую спецоперацию на Украине.источник