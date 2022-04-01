Зеленский как террорист

Развивая мысль о перенесении боевых действий на территорию России, Зеленский 12 апреля договорился до «законности» организации массовой кампании террора против российских граждан и городов. Его подчинённые эту позицию детализируют уже несколько дней.На сегодня её можно свести к нескольким направлениям:1. Отказ от соблюдения Женевской и Гаагской конвенций в отношении военнопленных. Принятие в их отношении принципа нулевой толерантности. Задача — спровоцировать Россию на ответную жестокость, чтобы заставить собственные войска умирать в котлах до последнего, но в плен не сдаваться.2. Зачистка всей (не только и уже даже не столько «пророссийской») оппозиции на Украине. Стратегическая задача — завершение формирования тоталитарной диктатуры Зеленского, как средства максимальной мобилизации ресурсов Украины для тотальной войны с Россией. Тактические задачи: создание обменного фонда, получение пропагандистских преимуществ, создание России трудностей в административном освоении освобождённых территорий.3. Объявление «законной целью» русских (не обязательно граждан России) за рубежом. Задача — организация паники среди русских в европейском масштабе, усиление напряжённости между Россией и странами ЕС, не способными обеспечить безопасность русских (как собственных граждан, так и граждан России). В этих условиях русские будут требовать от Москвы объявить себя защитником русских во всём мире. Если Кремль согласится (а ситуация подталкивает к согласию), то Запад усмотрит в этом «информационное прикрытие» «готовящейся агрессии» против Европы и сильнее втянется в антироссийскую кампанию. Если Москва требования русских проигнорирует, то зарубежные враги и часть собственных патриотов обвинит Кремль в том, что он «бросил своих», что станет вкладом в дискредитацию российской власти в глазах граждан.4. Объявление «законной целью» любых граждан России, как на её территории, так и за её пределами («Мы будем убивать вас и ваших детей везде и даже после войны». Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ и многолетний агент ЦРУ). Цель — моральный террор, ведущий к дестабилизации российского общества, ликвидации чувства защищённости. Расчёт на то, что запуганный народ потребует от государства прекратить войну на любых условиях.5. Объявление законной целью городской инфраструктуры, включая жилые дома и детские учреждения, открытая угроза повторить историю со взрывами московских домов в масштабах всей страны. Цель та же, что и в пункте 4. Дезорганизация тыла в целом.Оправдание всех этих планов повторяет классические тезисы любых террористов. Враг, мол, лучше вооружён, а за счёт террористических атак его население испытает те же лишения, что и украинское. И, ужаснувшись, заставит свою власть прекратить войну.Надо сказать, что логика в этих построениях и не ночевала. Украинская пропаганда заявляет, что лишения только сплачивают украинцев и стимулируют их к тотальному сопротивлению. Наши общества достаточно похожи, формально они разделились тридцать лет назад, а фактически линии развития разошлись только двадцать лет назад. Более того, российское общество гораздо более сплочено изначально, чем украинское. Гражданские войны в России закончились в 90-е. Пятая колонна покидает страну уже более пятнадцати лет. В последние пару лет исход особенно усилился. Так что в случае опасности россияне должны лишь сильнее консолидироваться.В принципе это понимают и на Украине, поскольку, параллельно с обоснованием террора как средства запугать российское общество, украинская пропаганда разгоняет фейки о подготовке российскими властями уничтожения объектов гражданской инфраструктуры на территории России, якобы с целью ожесточить российское общество и стимулировать его к тотальной войне с Украиной.В общем-то, в данном случае мы имеем дело с классикой западной пропаганды, которая стандартно предлагает потребителю два и более не связанных (а чаще противоречащих друг другу) объяснения некоего события. Каждое из таких объяснений рассчитано на отдельную социальную группу, которая информационно не пересекается или слабо пересекается с другими социальными группами (что особенно характерно для эпохи интернета, где каждый сам формирует свой круг общения).В таком формате неважно, боретесь ли вы против глобального потепления или против глобального похолодания, главное, чтобы вы поддерживали экологическую повестку (наполнят её смыслом без вас). В нашем случае украинская и западная пропаганда всеми силами пытается подорвать доверие народа к российской власти и, при помощи внутренней дестабилизации, выиграть уже проигранную Западом войну, по примеру 1917 или 1991 года.Окунувшись в пропаганду терроризма и подготовку террористической войны против России, режим Зеленского явно потерял остатки здравого смысла. Террористическую войну России объявляли и басаевцы (кстати, где они?), и неохалифатчики (тоже уже практически растворились во времени и пространстве). При этом в обоих случаях делалась попытка раскачать Россию за счёт создания системы недоверия и взаимной подозрительности между мусульманской общиной России (не менее двух десятков миллионов человек) и остальным населением страны.Украинство и идеи украинского нацизма тоже имеют в России своих сторонников, но они далеко не так многочисленны, а российские спецслужбы гораздо лучше подготовлены к ведению антитеррористической кампании, чем двадцать — двадцать пять лет назад. В ментальном и культурном плане мы настолько разошлись за последние двадцать лет, что на улице в толпе проще затеряться негру, чем украинскому патриоту, впервые прибывшему в Россию, — у него выражение лица сразу становится как у бушмена, внезапно перенесённого из своих полупустынь на Манхеттен.Так что в лучшем случае украинцы могут рассчитывать на относительно успешную реализацию трёх первых пунктов плана: на террор против военнопленных, собственных граждан, в лояльности которых власть сомневается, а также против русских и русскоговорящих за рубежом. Возможны также отдельные акты индивидуального террора как на территории России, так и других стран против знаковых фигур российской политики и медиасферы, особенно непосредственно причастных к разоблачению нацистской сущности украинского режима.Однако это уже приводит и, чем дальше, тем больше будет приводить к нежелательным для Украины последствиям.Под раздачу попадают (и в большом количестве) граждане европейских стран, в том числе и не обязательно российского происхождения. В таких случаях властям приходится реагировать. Так как страдают избиратели, которые откажут на выборах в поддержке тем, кто их плохо защищал. Постепенно в Европе формируется негативный образ украинца как дикаря, завёрнутого в жёлто-голубое покрывало, красящего всё подряд в жёлто-голубые цвета, скачущего на центральных площадях с дурацкими кричалками и пристающего к нормальным гражданам (в 2004 году Янукович метко назвал их «козлами, мешающими нам жить»).Параллельно Россия получает право и обязанность квалифицировать украинский режим не только как нацистский и тоталитарный, но и как террористический, то есть не имеющий права на существование. Право и обязанность любого цивилизованного государства — способствовать разрушению и ликвидации такого режима и, главное, привлечению его главарей к ответственности. Более того, Россия получает стимул к скорейшей военной ликвидации такого режима, поскольку только его полное уничтожение может обезопасить как граждан России, так и русских на Украине и в Европе.Наконец, киевский режим полностью отрезает себе пути к переговорам, а именно переговоры могли способствовать его частичному сохранению (в ущерб долгосрочным интересам России). С террористами переговоры не ведут.Украинский режим привык выигрывать за счёт запугивания (или прямого уничтожения) политических оппонентов. Но одно дело воевать с собственным безоружным народом, а совсем другое пытаться запугать государство, обладающее первой армией мира, самым крупным ядерным арсеналом и наиболее совершенными средствами доставки. В погоне за тактическим выигрышем (причём не собственным, а американским, ибо только США выгодна тотальная война до последнего украинца) украинский режим в очередной раз идёт на стратегически ущербные решения, лишающие его права на жизнь.Что ж, избиратели Зеленского надеялись, что он изгонит из политики нацистов и установит гражданский мир, и он таки это сделает, только весьма извращённым способом — руками спровоцированной на ликвидацию террористического киевского режима России.Историю нельзя обмануть. Исторический процесс обязательно будет завершён. Жизнеспособное расцветёт, а нежизнеспособное исчезнет. Если не хочет исчезать по-хорошему, то исчезнет в крови и пламени, но конец его неизбежен.Ростислав Ищенко