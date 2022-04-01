

«Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться», — подчеркнул Ермак.



«Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться», — подчеркнул Ермак.

Офис президента призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться как можно скорее. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на сообщение ЕрмакаРуководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал всех жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, потому что битва за Донбасс будет тяжелой.Он поддержал призыв главы Луганской области Сергея Гайдая, чтобы жители садились в автобусы для эвакуации и ехали в более безопасные регионы.«Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей... Не медлите, власть делает все для эвакуации», — подчеркнул Ермак.Новости Региона - Сегодня, 13:12 182