Продолжение истории о бабушке Z из села Дмитриевка под Киевом

Символом спецоперации стала обычная старушка, вышедшая сослепу встречать украинских военнослужащих с советским флагом. Произошло это в селе Дмитриевка Киевской области.Опубликовано ещё одно видео знаменитой бабушки, которая отказалась принять тушенку у военнослужащих ВСУ, истоптавших флаг.Украинские военные в приватной беседе уверяют, что ничего ни деду, ни бабушке не сделали, но не знают, живы они сегодня или нет — потому что их могло убить российской миной.На видео со стариками проводят разъяснительную беседу и объясняют, что хороший защитник ВСУ — этот тот, кто восемь лет успел поработать в России, а потом вернулся на Украину, чтобы воевать против России.Удалось установить принадлежность военнослужащих: как минимум, один из них из 35 отдельной бригады морской пехоты.Морпеха нашли. Звать хероя Виктор Костенко.источник