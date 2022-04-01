Приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины

«Тринадцатого апреля 2022 года подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе района. Кроме того, был обстрелян из миномета районный пограничный пункт.«Сейчас [снаряды] не летают. Два выстрела было и все», – передает сообщение ТАСС. Местные жители публиковали в соцсетях фото снарядов и их осколков.По данным Telegram-канала Mash, снаряды попали в жилые дома. Пострадали семь человек, в том числе ребенок и беременная женщина. Три человека находятся в тяжелом состоянии, одному из пострадавших оторвало ногу. В районе прекращены занятия в школах.Между тем погрануправление ФСБ России по Брянской области сообщило об обстреле пограничного пункта.Повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам. Ответным огнем огневая точка была подавлена, пострадавших нет. Пункт пропуска продолжает функционировать.Елизавета Булкина