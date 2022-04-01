Минобороны: Пожар на крейсере В«МоскваВ» потушен, экипаж эвакуирован на соседние суда

Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Крейсер сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в Минобороны РФ.Экипаж крейсера «Москва» был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Открытого горения нет, крейсер сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. В настоящее время принимаются меры по буксировке крейсера в порт.Причины пожара устанавливаются.По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин уже получил доклад по линии Минобороны о ситуации.Как сообщалось, о ЧП на борту ракетного крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота — стало известно сегодня ночью. Вскоре после этого украинские СМИ заявили об «очередной перемоге», поскольку, по их данным, крейсер был подбит с помощью двух ракет «Нептун».Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».источник