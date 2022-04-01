Марин Ле Пен не хочет Фрексита: Подчинения американскому протекторату не бывать

«Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я призову к осуществлению стратегического сближения между НАТО и Россией, — сказала она. — Мы должны задаться вопросом о роли альянса после распада Варшавского договора».

«Я всегда защищала только интересы Франции», — подчеркнула она, напомнив о недавних подходах Макрона, который также стремился к личным отношениям с Путиным, приглашая российского лидера в Версальский дворец.

«Это в интересах Франции и Европы, но также, я думаю, и Соединëнных Штатов, которые не заинтересованы в развитии тесных китайско-российских отношений», — сказала Ле Пен.

«Я бы не поставила наши войска ни под Объединëнное командование НАТО, ни под будущее европейское командование», — сказала она, добавив, что откажется от любого «подчинения американскому протекторату».

«Германия — это абсолютная противоположность Франции по стратегической идентичности», — утверждала Ле Пен, говоря о «непримиримых стратегических разногласиях» между Парижем и Берлином.

«Я бы продолжила примирение, не следуя модели французской слепоты Макрона и Меркель, по отношению к Берлину», — сказала она, имея в виду бывшего канцлера Германии, с которым у Макрона были близкие отношения.

«Никто не против Европы, — успокоила она сторонников евроинтеграции. — Я бы не перестал платить взнос Франции в ЕС, я хочу его уменьшить».

«Британцы избавились от брюссельской бюрократии, которую они никогда не могли вынести, чтобы перейти к амбициозному проекту глобальной Британии», — сказала она.

«Это не наш проект. Мы хотим реформировать ЕС изнутри», — добавила соперница Макрона.

Лидер ультраправых французов Марин Ле Пен заявляет, что поддержит более тесные связи между НАТО и Россией и выведет Париж из состава военного командования Североатлантического альянса, если она выиграет президентскую гонку у действующего главы государства Эммануэля Макрона. Внешняя политика должна сыграть важную роль во втором туре выборов 24 апреля на фоне кризиса вокруг Украины и обвинений Макрона в том, что Ле Пен слишком близка к президенту Владимиру Путину, передаëт сегодня, 14 апреля, Международное французское радио (RFI).Ле Пен, у которой нет опыта работы в правительстве или ведения международных дел, провела в минувшую среду пресс-конференцию по внешней политике, призванную представить себя авторитетной фигурой на мировой арене и привлечь внимание к своим ранее близким отношениям с Путиным.Макрон говорил, что Ле Пен «самодовольна» и «финансово зависит» от Кремля после того, как еë партия, называвшаяся в то время «Национальным фронтом», в 2014 году заняла 9 миллионов евро в российско-чешском банке для финансирования местных избирательных кампаний. На конференции лидер французских националистов заявила, что любые разговоры о предательстве интересов Франции или о долгах перед Путиным были «неточными и особенно несправедливыми».В 2017 году Ле Пен заявила, что разделяет те же ценности, что и Путин, но с тех пор изменила тактику, осудив российские действия на Украине и поддержав санкции, не относящиеся к импорту нефти и газа, которые, по еë словам, сильно повлияют на стоимость жизни во Франции.По еë словам, более тесные связи с Россией, помимо прочего, призваны предотвратить сближение Москвы с Пекином.Она также подтвердила своë намерение повторить шаг Франции 1966 года, во времена Шарля де Голля, о выходе из Объединëнного военного командования НАТО, но при этом придерживаться ключевой статьи 5 в Уставе альянса о взаимной защите его членов. Франция вернулась в военную структуру НАТО в 2009 году, напоминает RFI.Ле Пен далее указала на планы поддерживать тесные отношения с Германией, но предупредила, что между двумя европейскими державами существуют стратегические разногласия, что будет означать прекращение серии совместных франко-германских военных программ.Ле Пен изменила свою политику в отношении Европы с 2017 года, когда она выступала за выход Франции из ЕС и еврозоны. Накануне она заявила, что ей нужен не Фрексит в духе выхода Великобритании из ЕС (Брексит), а более свободная версия Европейского союза.Вместе с тем Ле Пен утверждала, что предсказания Франции о том, что Brexit станет «катаклизмом для англичан», оказались ошибочными.Напомним, Эммануэль Макрон набрал 27,85% голосов в первом туре президентских выборов во Франции, которые прошëл 10 апреля. Ультраправый лидер Марин Ле Пен — заручилась 23,15% голосов избирателей. Жан-Люк Меланшон, крайне левый политик, лидер партии «Непокорная Франция», довольствовался третьей позицией — 21,95%. Второй тур выборов с участием Макрона и Ле Пен состоится 24 апреля.источник