У Греции кончилось оружие для Украины

Греция больше не планирует отправлять на Украину оружие и военное оборудование, поскольку дальнейшие поставки будут нести угрозу для ее безопасности, сообщил министр обороны страны Никос Панайотопулос."Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", - уточнил глава греческого минобороны в ходе дискуссии в парламенте.Он подчеркнул, что дальнейшая отправка военных грузов Киеву пагубно скажется на обороноспособности Греции, особенно на островах. Ранее Афины направили на Украину два грузовых самолета с автоматами Калашникова, ПЗРК и другим вооружением.Согласно опросу греческого телеканала MEGA TV, 66% греков выступают против военной помощи Киеву со стороны Афин, противоположного мнения придерживаются лишь 29% респондентов. В начале апреля стало известно, что греческие железнодорожники саботируют отправку военных грузов к украинской границе. Кроме того, скандал вызвало выступление президента Украины в парламенте Греции, в ходе которого он дал слово боевикам украинского нацбатальона.источник