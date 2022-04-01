СК: Поселок в Брянской области был обстрелян вертолетами ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.В ведомстве добавили, что вертолеты двигались на малой высоте и произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области.Напомним, снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Кроме того, 13 апреля был обстрелян из миномета районный пограничный пункт.Кристина Цыцура