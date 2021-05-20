Марина Ахмедова - о докладе ОБСЕ с обвинениями в адрес России

«ОБСЕ выпустила доклад, в котором говорится, что роддом и драмтеатр в Мариуполе расстреляла Россия. Я еще с 2014 года задумывалась о таком – как так получается, что, находясь в одном месте, мы так по-разному видим реальность. Я, к примеру, видела нещадные обстрелы украинскими силами городов и деревень, а ОБСЕ почему-то нет. Поэтому в Донецке миссию так и прозвали – слепоглухонемые.Меня не было в мариупольском роддоме и в драмтеатре во время обстрела. Но я думаю, что и миссии ОБСЕ там не было. Но, работая в ПВР, я нашла сотрудницу роддома, и она говорила о том, что их просили на работу не выходить, так как роддом заняли военные. Эта встреча была случайной. Медсестра спрашивала меня, как бы ей уехать в Обнинск, и мы разговорились, так я узнала про роддом. Поздно вечером я к ней вернулась и переговорила с ней снова. Беременная, ставшая героиней фотосессии из роддома, тоже ясно дала понять в своем интервью, что авиаударов по роддому не было. Но у ОБСЕ своя реальность, сильно далекая от реальности. Наверное, поэтому перед местом их жилища в Донецке красуется вот такая надпись. Я каждый день по ней хожу», - заявила работающая сейчас в Донбассе Марина Ахмедова, член СПЧ, журналист