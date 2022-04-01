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Поступила информация об обстреле села Журавлёвка Белгородской области

root Сегодня, 20:150Новости
Поступила информация об обстреле села Журавлёвка Белгородской области

Из Белгородской области приходят очередные сообщения об обстреле приграничных территорий. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, с украинской стороны на сей раз обстреляно село Журавлёвка.

Это село находится у самой границы. Сопредельная территория – Харьковская область. Оно входит в состав Белгородского района.

По сообщению губернатора, есть данные о повреждении нескольких жилых домов. С помощью какого оружия осуществлялся обстрел, не сообщается. При этом губернатор заявил об отсутствии информации о пострадавших.

Нужно отметить, что изначально не сообщалось и о пострадавших в другом белгородском приграничном селе – Сподарюшино. Однако буквально полчаса назад сразу несколько крупных СМИ опубликовали данные о том, что в результате обстрела с украинской стороны в этом населённом пункте ранения получили два человека, причём оба – дети (по данным СМИ, двух и 17-ти лет).

Обстрел села Журавлёвка стал уже четвёртым за сутки. До этого помимо упомянутого Сподарюшино украинские военные нанесли удары по территориям Брянской области, включая райцентр Климово.
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