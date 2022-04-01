В«Китай на правильной стороне историиВ»: ответ китайцев на антироссийские призывы США

Министерство иностранных дел Китая отклонило призыв США использовать «особые отношения» КНР с Россией, чтобы положить конец «российскому нападению» на Украину. В четверг 14 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на пресс-конференции, что китайская сторона выступает против всех необоснованных обвинений в адрес КНР и сопротивляется всем формам давления. Так Пекин отреагировал на очередные инсинуации Вашингтона.Министр финансов США Джанет Йеллен отреагировала на выступление в среду в Атлантическом совете в Вашингтоне. Среди прочего, Йеллен предупредила Пекин, что в будущем ему не следует ожидать, что международное сообщество прислушается к его призывам уважать суверенитет и территориальную целостность, если он сам «не уважает эти принципы» в нынешней ситуации. Министр финансов США также заявила, что на отношение «мирового сообщества» к Китаю может повлиять его реакция на призывы к эффективным действиям против России.В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая подчеркнул, что Китай уже предпринял значительные шаги для смягчения кризиса и восстановления мира. «Китай играет конструктивную роль в вопросе Украины», — сказал Чжао Лицзянь. Он утверждал, что Китай по-прежнему придерживается мнения, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться и защищаться. Чжао Лицзянь добавил, что «суверенитет и безопасность Украины должны быть сохранены, в то время как законные интересы безопасности России должны уважаться».Китай воздерживается от описания российской военной операции на Украине как «вторжения» и «агрессии». Пекин неоднократно выступал против западных санкций против России, призывая к продвижению мирных переговоров для урегулирования ситуации. «Время докажет, что Китай находится на правильной стороне истории», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.источник