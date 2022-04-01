Что происходит с пенсионными картами Ощадбанка. Одни заблокированы, другие продлили только до 1 августа 2022 года.



«Продление карт ВПЛ осуществляется в течение двух лет, чтобы все клиенты имели возможность забрать карту в отделении. Во время последнего пролонгирования карт сообщили, что больше карты не будут продолжаться. Получить средства или перезаказать карту можно в любом отделении”, — говорится в сообщили банка на портале Минфин.

Источник: «Свои Сити«.



«Ощадбанк» блокирует просроченные пенсионные и социальные карты переселенцев и жителей неподконтрольных территорий. Банк объяснил, какие карты будут продлевать автоматически до 1 августа 2022 года.1. Заблокировали карту «Ощадбанка”: почему?Ранее в Ощадбанке сообщали, что автоматически продлят до 1 августа 2022 года действие карточек, срок которых завершился.«Продолжение происходит в автоматическом режиме, для пролонгации карт клиентам банка никуда обращаться не нужно. Пролонгированные карты имеют полноценный функционал: на них можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и т.д”, — говорится в сообщении банка.О том, что картами, срок действия которых истек, можно рассчитываться до 1 августа 2022 года, говорится в сообщении банка от 1 августа.Некоторые карты с истекшим сроком начали блокировать 1 апреля, в том числе и в городах где идут активные боевые действия. Такие сообщения есть на сайте Минфин в разделе отзывы — из Харькова, а также Донетчины и Луганщины. Банк рекомендует в случае блокировки карты звонить на горячую линию «Ощадбанка» — 0800210800 и уточнять информацию .2. Что отвечает «Ощадбанк” на сообщения о блокировке карт?«Ранее была опубликована информация от Ощадбанка о том, что с 1 апреля 2022 года АО «Государственный сберегательный банк Украины» прекращает предоставлять возможность использовать платежные карты внутренне перемещенных лиц, обслуживаемые по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истек во время карантина (то есть до 31 марта 2021 года). Пенсионные средства будут накапливаться до прохождения идентификации”, — пишет на сайте Минфина Андрей Гатаулин.Он уточнил, как в данной сложившейся ситуации, проходить процедуру получения новой карты для пенсионеров проживающих на территории Донецкой и Луганской области. Ведь сейчас ведутся боевые действия, части областей остались без мобильной связи. Возможности выехать нет и так же нет возможности получить смс или позвонить на горячую линию банка.В банке ответили, что у всех клиентов, карты которых просрочились во время карантина, было два года на то, чтобы заменить карту.3. Тогда срок действия каких карт продлил «Ощадбанк”?На своем сайте «Ощадбанк” отмечает, что до 1 августа 2022 года продлил карточки, срок действия которых истекает в январе-июне 2022 года.«Ощадбанк предоставлял информацию о продлении карт до августа, но с оговоркой, что это не касается карт, срок действия которых закончился до начала активных боевых действий. Их продлять не стали», — объясняет юрист ГО «Донбасс SOS” Михаил Фоменко.4. Если карта заблокирована, будут ли начислять пенсии?«Ощадбанк не принимает решения о прекращении выплат. Корректнее будет сказать, что он блокирует выдачу денег с помощью просроченной карты. В соответствии с тем законодательством, которое было принято на период карантина (который продолжается и сейчас), выплаты пенсии должны продолжаться. Таким образом, деньги должны поступать на счёт и оставаться там до перевыпуска карты, даже в случае ее блокировки», — объяснил юрист ГО «Донбасс SOS” Михаил Фоменко.5. Что делать, если «Ощадбанк” заблокировал пенсионную карту?Если есть такая возможность, необходимо обратится в ближайшее отделение «Ощадбанка”, пройти верификацию и получить новую карту.Новости Украины - 14 апреля 2022 6176