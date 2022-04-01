Норкин выразил восхищение Кадыровым анекдотом о чеченском спецназе на Украине

«Он же там не кривляется. Там вообще самого Кадырова не очень много», - отметил Норкин.

«Есть эффект. Потому что сейчас появляются шутки. Они возникают в любое время, независимо от того, насколько трагичны времена. А сейчас они – во многом результат деятельности Кадырова в интернете. Разговор людей в освобожденном селе на Украине: "Мы как услышали "Аллах акбар", так и перекрестились: слава богу, русские пришли". Вот вам результат», - сказал Норкин.

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин высоко оценил деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова во время спецоперации РФ на Украине. Критерием оценки его заслуг журналист назвал шуточные истории в интернете.Норкин в эфире НТВ обсудил роль Кадырова в успехах специальной военной операции РФ на Украине. Гости студии в контексте споров об информационном противостоянии с Западом отметили социальные сети главы Чечни, ставшие одним из главных источников информации об украинских событиях и прибавившие миллион подписчиков за месяц. По мнению Норкина, это стало возможно благодаря активности Кадырова, а также его цельному и искреннему образу, который является полной противоположностью популярным блогерам в соцсетях.Тележурналист признал, что основная аудитория главы Чечни в соцсетях – это россияне и русскоязычные пользователи. Однако он допустил возможность распространения этих публикаций на Западе при соответствующих информационных усилиях. Об успехе Кадырова как источника информации о спецоперации и образа, максимально соответствующего ожиданиям жителей РФ в данном контексте, Норкин назвал интернет-юмор, посвященный чеченским спецназовцам на Украине.Основной соцсетью Кадырова является канал в Telegram, где глава Чечни активно размещает материалы и видео о ходе спецоперации и достижениях российских войск. Он показывает кадры захваченных арсеналов ВСУ с западным оружием, сдачу украинских боевиков в плен и другие эпизоды специальной операции. В марте Кадыров лично прибыл на Украину, пошутив над гаданиями украинской разведки о своем местонахождении. Когда глава Чечни находился в Мариуполе, стало известно о присвоении ему звания генерал-лейтенанта: вскоре в Сети появилось видео вручения ему соответствующих погон.Григорий Егоро