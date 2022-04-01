Норкин выразил восхищение Кадыровым анекдотом о чеченском спецназе на Украине
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин высоко оценил деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова во время спецоперации РФ на Украине. Критерием оценки его заслуг журналист назвал шуточные истории в интернете.
Норкин в эфире НТВ обсудил роль Кадырова в успехах специальной военной операции РФ на Украине. Гости студии в контексте споров об информационном противостоянии с Западом отметили социальные сети главы Чечни, ставшие одним из главных источников информации об украинских событиях и прибавившие миллион подписчиков за месяц. По мнению Норкина, это стало возможно благодаря активности Кадырова, а также его цельному и искреннему образу, который является полной противоположностью популярным блогерам в соцсетях.
«Он же там не кривляется. Там вообще самого Кадырова не очень много», - отметил Норкин.
Тележурналист признал, что основная аудитория главы Чечни в соцсетях – это россияне и русскоязычные пользователи. Однако он допустил возможность распространения этих публикаций на Западе при соответствующих информационных усилиях. Об успехе Кадырова как источника информации о спецоперации и образа, максимально соответствующего ожиданиям жителей РФ в данном контексте, Норкин назвал интернет-юмор, посвященный чеченским спецназовцам на Украине.
«Есть эффект. Потому что сейчас появляются шутки. Они возникают в любое время, независимо от того, насколько трагичны времена. А сейчас они – во многом результат деятельности Кадырова в интернете. Разговор людей в освобожденном селе на Украине: "Мы как услышали "Аллах акбар", так и перекрестились: слава богу, русские пришли". Вот вам результат», - сказал Норкин.
Основной соцсетью Кадырова является канал в Telegram, где глава Чечни активно размещает материалы и видео о ходе спецоперации и достижениях российских войск. Он показывает кадры захваченных арсеналов ВСУ с западным оружием, сдачу украинских боевиков в плен и другие эпизоды специальной операции. В марте Кадыров лично прибыл на Украину, пошутив над гаданиями украинской разведки о своем местонахождении. Когда глава Чечни находился в Мариуполе, стало известно о присвоении ему звания генерал-лейтенанта: вскоре в Сети появилось видео вручения ему соответствующих погон.
Григорий Егоро
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