Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 15.04.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 14.04.2022
09:00 Оперативная сводка за сутки с 14 на 15 апреля
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 мм (5 снарядов). В результате обстрела повреждены 2 жилых дома", - говорится в сообщении.
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