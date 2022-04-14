Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 15.04.2022

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 мм (5 снарядов). В результате обстрела повреждены 2 жилых дома", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 14.04.202209:00Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.