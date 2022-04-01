Одесса снова занята вЂ” на этот раз румынами

В Одесской области приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК, сообщил российский агент в украинской армии. Ее задача — отслеживать корабли Военно-морского флота РФ.По данным информатора, на которого ссылается РИА «Новости», работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Чёрного моря в радиусе 200 километров.«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — рассказал источник.Кроме того, в задачи группы входит недопущение высадки российского десанта в Одесской области и выдача местонахождения кораблей России для наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».С «Нептунами» как-то непонятно. Если эти ракеты у Украины действительно боеспособны, почему их ни разу не применили? А насколько указанная группа способна противостоять высадке десанта? Или все же ее основная цель — слежение. Зачем?Интересно, какие выводы будут сделаны российским командованием? На прошлой неделе стало известно, что российские военные высокоточными ракетами «Бастион» уничтожили в районе села Красноселка под Одессой центр сбора и подготовки иностранных наемников. Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении высокоточными ракетами крупного склада ракетно-артиллерийского вооружения под Одессой. Почему бы и с этой группой не поступить точно так же?— Сейчас, во время боевых действий сложно сказать что- то определённое, — считает журналист из Приазовья Сергей Шведко.— Ясно одно: наши западные партнёры уже втянуты в гибридную войну против России, и можно от них ждать любых гадостей.Если эта информация правдива, то разворачивание таких групп проходит неофициально и под прикрытием украинского флага. А что касается тяжёлого вооружения, то вполне возможны как его поставки, так и уничтожение этих партий со стороны наших ВКС.Относительно десанта в Одессе считаю, что пока этот вопрос не так актуален, как сражение за Донбасс, которое, скорее всего, станет главным сражением этой весны.— Пока это, все же, неофициальная информация, — подчеркивает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.— Но в целом — работа на Украине структур, собирающих информацию в интересах государств НАТО, наверняка ведется. Более того, даже если бы альянс не проявлял настолько пристального публичного внимания к ситуации вокруг Украины, для военного блока вполне ожидаемо изучать любой подобный конфликт максимально подробно, чтобы, если понадобиться, корректировать собственную стратегию. Что касается передачи разведанных, собранных структурами НАТО Киеву, — можно вспомнить, как пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не так давно подтвердил, что США пытаются дать Украине полезную информацию и разведывательные данные.— Если такая группа есть, логичнее предположить, что её приоритетной задачей станет эвакуация из зоны конфликта того самого оборудования, позволяющего вести мониторинг — чтобы оно не попало в руки российских военных.— Если там действует ЧВК, связанная с одной из стран НАТО, то логика вполне понятна — это прикрытие, чтобы представить работу такой группы частной инициативой, а не официальной государственной политикой. Возможно, одним из дополнительных мотивов появления такой информации в СМИ стал новый виток осложнения российско-румынских отношений — можно вспомнить, что не так давно румынские власти приняли решение о высылке 10 сотрудников посольства России в Бухаресте.— Все-таки, если эта группа существует, пока ничего не сообщается о ее непосредственном участии в столкновениях с российскими военными. Не исключено, что появление этой информации в СМИ и есть одно из последних предупреждений по этому вопросу структурам НАТО со стороны Москвы. Насколько можно судить, Россия в таких вопросах действует достаточно осторожно, стремясь не сжигать все мосты для диалога с альянсом.— Румыны в свое время уже были в Одессе — во время Великой Отечественной войны, напоминает военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.— Сталин проявил великодушие, позволив им войти в состав победителей, королю Михаю I вручил орден Победы. Сейчас они просто пытаются выразить вою сопричастность Украине и блоку НАТО. Но что они там могут сделать? Пусть лучше о минах, которые к их берегам дрейфуют из Украины, позаботятся.Что касается слежки, то она в основном ведется с помощью самолетов, беспилотников, регулярно висящих в нашем небе, и с помощью средств слежения из космоса. И занимаются этим США и Британия, которые потом предают информацию ВСУ. Так что то, что якобы делают румыны, — это не самое страшное.— Думаю, что этих ракет уже просто нет. Если бы были — они бы давно стреляли. Их всего-то дивизион был. Все это переходит в разряд фейков. Вы знаете, что Британия пообещала Киеву поставить ракеты «Гарпун», не приняв во внимание тот факт, что у Украины больше нет флота. Значит, их надо ставить на береговую составляющую? Но это не имеет смысла. Сейчас не времена Отечественной войны, когда партизаны ставили артиллерию на телеги… Все это элементы большой информационной войны.— Сейчас главное — Донбасское направление, разгромить тамошнюю группировку ВСУ. После ее ликвидации и будем обсуждать другие темы. Что касается десанта, то наш Черноморский флот имеет очень богатый опыт высаживания куда угодно, еще с советских и даже царских времен. Так что, если наши ребята получат такой приказ, они его выполнят, и никто им не помешает, тем более, какая-то румынская ЧВК. Все это опять же больше информационная война.Дмитрий Родионо