На фоне успеха в Мариуполе появляется возможность переброски части войск ДНР на Авдеевское направление

Многократное снижение численности личного состава противника и его боевой активности в Мариуполе позволяет войскам ДНР частично перебросить силы на другое направление. Если в самом Мариуполе уже проводятся мероприятия в основном по зачистке от остатков групп боевиков и операция по уничтожению последнего очага активности противника – на территории «Азовстали», то к западу от Донецка – фактически полноценный фронт. Именно туда и переброшена часть сил с мариупольского направления на фоне военного успеха в этом городе.Одно из направлений операции – Авдеевское. Противник расположился в этом 30-тысячном городе (большинство жителей Авдеевку к настоящему времени покинули), а также в его окрестностях. Позиции украинских войск, с которых в последнее время идут постоянные обстрелы различных кварталов Донецка и города Ясиноватая, обрабатываются из различных вооружений, причём с нескольких направлений.Бойцы батальона НМ ДНР «Спарта» подавляют огневые точки противника со стороны Донецкого аэропорта. За минувшие сутки уничтожены несколько блиндажей украинских вооружённых формирований, расположение которых было уточнено, в том числе, с использованием беспилотников.Пока у украинских войск продолжают оставаться возможности по осуществлению обстрелов Донецка – например, из установок реактивной артиллерии, рассредоточенных на местности. Накануне от таких обстрелов пострадали сразу несколько районов столицы ДНР, включая Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский. Снова есть потери среди гражданского населения. Потери и в Ясиноватой.Операция на Авдеевском направлении призвана отбросить украинские войска дальше от Донецка, нанеся им максимально возможный урон до фазы окончательного захлопывания «крышки» Донбасского котла для ВСУ и нацбатальонов.Ранее сообщалось, что в квадрате Авдеевка-Красногоровка-Курахово-Покровск сосредоточено не менее 8 тысяч украинских боевиков и военнослужащих ВСУ.источник