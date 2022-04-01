Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море. Там они будут участвовать в союзных учениях.Речь идет о кораблях морской группы быстрого реагирования НАТО. Остальные суда прибудут в пятницу в старый терминал Таллинского порта, сообщает "Интерфакс".Корабли альянса будут принимать участие в совместных учениях с эстонским военно-морским флотом.В порту уже стоят три фрегата, которые пришли туда из морских вод Норвегии, где принимали участия в учениях "Холодный ответ".Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о "претензиях Варшавы на Калининград"."Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши", — подчеркнул он.Стоит отметить, что это не первое громкое заявление Скшипчака о Калининграде. В прошлом году он сказал, что Калининградская область является "воротами в Балтийское море и на Польскую низменность". Также он заявил о "войне России с НАТО" в регионе.