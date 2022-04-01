Приложение В«СбераВ» перестало автоматически переноситься на новые гаджеты

«Пользовательскую информацию также берут из облака. Старый iPhone бэкапится в облако, а новый оттуда восстанавливает скачивания софта напрямую из маркетплейса», — объяснил Пермяков.

Приложение российского банка «Сбер» перестало переноситься на новые гаджеты автоматически из-за санкций. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.По словам эксперта, при покупке нового гаджета перенести приложение «Сбера» автоматически со старого устройства будет невозможно в связи с его удалением из App Store и Google Play. Пользователям придется заново скачивать площадку из магазина.Ранее появилась информация, что бесконтактную оплату картами «Мир» с помощью SberPay ограничили с 13 апреля. В «Сбере» заявили, что работают над новым решением и вскоре восстановят сервис.источник