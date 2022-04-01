В«Решительный протестВ» вЂ” Китай отреагировал на визит конгрессменов США на Тайвань

«Такие действия США грубо нарушают принцип „одного Китая“ и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, наносят серьезный ущерб политическому фундаменту китайско-американских отношений», — отметил он.

«Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест и сделала США строгое представление по этому поводу», — указал У Цяня.

Недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 15 апреля, заявлении официального представителя Минобороны КНР старшего полковника У Цяня.В заявлении подчеркивается, что ВС Китая примут решительные меры против внешнего вмешательства и попыток отделить Тайвань.источник