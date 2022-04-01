В Херсонской области состоялся обмен пленными

В Херсонской области, близ села Посад-Покровское, состоялся обмен пленными. Об этом заявили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.Исходя из вышеупомянутого сообщения, сторонам удалось достичь договоренностей и произвести обмен четырех российских военнослужащих на пятерых украинских. При этом возвращённые украинские пленные всё реже выводятся в эфир украинских пропагандистских каналов, так как говорят, что в плену с ними обращались хорошо, по-человечески.Далее в сообщении пошла уже привычная украинская пропаганда о «перемогах» на фронтах и даже задержании организованной преступной группировки в Одессе. Члены последней якобы тайно взаимодействовали с ВС РФ и внедрялись в ряды правоохранителей, а также теробороны для сбора разведданных.В то же время, в Мариуполе (ДНР) на территории завода им. Ильича в плен союзным войскам сдалась очередная группа военных ВСУ в составе 160 бойцов. Судя по всему, это остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ, на которой командование давно поставило крест.К слову, о последнем. Владимир Зеленский в своем недавнем заявлении рассказал о планах ВС РФ окружить, как он выразился, 44-тысячную группировку украинских военных (на деле их там гораздо больше) и «забрать» Донбасс в результате полномасштабной битвы.При этом он добавил, что на Востоке Украины сосредоточены самые боеспособные части ВСУ. В то же время именно на этом направлении наблюдается наиболее сложная ситуация.Напомним, что с начала российской спецоперации в плен сдалось уже почти 4000 украинских военных и, судя по всему, это далеко не предел.источник