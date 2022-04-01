В Италии назвали Зеленского опасным для Украины

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru) ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит», — сказал он.

«Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется», — пояснил Д'Орси.

Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для собственного народа. Об этом в эфире итальянского канала Rete 4 заявил журналист и историк Анджело Д'Орси.По мнению Д'Орси, Зеленский является одним из главных препятствий на пути к достижению мира. Журналист также выразил мнение, что происходящее на Украине является «войной США против Европы». Соединенные Штаты, как считает Д'Орси, заинтересованы в том, чтобы разорвать связи между Россией и Евросоюзом, а в перспективе и с Китаем.источник