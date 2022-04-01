Где сегодня не будет воды. Черный список «Луганскводы»



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы Горького, имени газеты «Луганская правда», Зоотехническая, Верещагина;

Жовтневый район: улицы 30 лет Победы, Брестская, Ватутина, Челябинская; село Николаевка, квартал Степной;

Каменнобродский район: улицы Туркенича, Айдарская, 21-го МЮДа, Рабкоровская, переулок Транспортный;

Артемовский район: кварталы Южный, Героев Сталинграда, Щербакова, улица Руднева;

Краснодонский район: Краснодон, улица Котовского, поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Совхозная;

Лутугинский район: Лутугино, квартал Шахтерский; пгт Белое-1, улицы Николаева, Титова, Гагарина;

Славяносербский район: село Красный Луч улицы Совхозная, Луговая; Зимогорье, улица Победы;

Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, улица Москва-Донбасс;

Ровеньки: квартал Шахтерский;

Алчевск: проспект Металлургов;

Перевальский район: Перевальск, район детского сада «Юбилейный»;

Кировск: улица Орджоникидзе, переулок Калинина;

Брянка: городской парк (район ж/д), улица Фурманова, микрорайон «Тополь-2»;

Стаханов: Стаханов, улицы Ирминская, Орджоникидзе, Майская; Ирмино, улица Гвардейская;

Антрацит: улица Парковая;

Красный Луч: улицы Некрасова, Романова.

«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».

Удобный город - Сегодня, 12:20 134 «Лугансквода» назвала адреса, по которым 15 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:Ленинский район: улицы Горького, имени газеты «Луганская правда», Зоотехническая, Верещагина;Жовтневый район: улицы 30 лет Победы, Брестская, Ватутина, Челябинская; село Николаевка, квартал Степной;Каменнобродский район: улицы Туркенича, Айдарская, 21-го МЮДа, Рабкоровская, переулок Транспортный;Артемовский район: кварталы Южный, Героев Сталинграда, Щербакова, улица Руднева;Краснодонский район: Краснодон, улица Котовского, поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Совхозная;Лутугинский район: Лутугино, квартал Шахтерский; пгт Белое-1, улицы Николаева, Титова, Гагарина;Славяносербский район: село Красный Луч улицы Совхозная, Луговая; Зимогорье, улица Победы;Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, улица Москва-Донбасс;Ровеньки: квартал Шахтерский;Алчевск: проспект Металлургов;Перевальский район: Перевальск, район детского сада «Юбилейный»;Кировск: улица Орджоникидзе, переулок Калинина;Брянка: городской парк (район ж/д), улица Фурманова, микрорайон «Тополь-2»;Стаханов: Стаханов, улицы Ирминская, Орджоникидзе, Майская; Ирмино, улица Гвардейская;Антрацит: улица Парковая;Красный Луч: улицы Некрасова, Романова.«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».Удобный город - Сегодня, 12:20 134

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