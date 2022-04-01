Где сегодня не будет воды. Черный список «Луганскводы»
«Лугансквода» назвала адреса, по которым 15 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Горького, имени газеты «Луганская правда», Зоотехническая, Верещагина;
Жовтневый район: улицы 30 лет Победы, Брестская, Ватутина, Челябинская; село Николаевка, квартал Степной;
Каменнобродский район: улицы Туркенича, Айдарская, 21-го МЮДа, Рабкоровская, переулок Транспортный;
Артемовский район: кварталы Южный, Героев Сталинграда, Щербакова, улица Руднева;
Краснодонский район: Краснодон, улица Котовского, поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Совхозная;
Лутугинский район: Лутугино, квартал Шахтерский; пгт Белое-1, улицы Николаева, Титова, Гагарина;
Славяносербский район: село Красный Луч улицы Совхозная, Луговая; Зимогорье, улица Победы;
Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, улица Москва-Донбасс;
Ровеньки: квартал Шахтерский;
Алчевск: проспект Металлургов;
Перевальский район: Перевальск, район детского сада «Юбилейный»;
Кировск: улица Орджоникидзе, переулок Калинина;
Брянка: городской парк (район ж/д), улица Фурманова, микрорайон «Тополь-2»;
Стаханов: Стаханов, улицы Ирминская, Орджоникидзе, Майская; Ирмино, улица Гвардейская;
Антрацит: улица Парковая;
Красный Луч: улицы Некрасова, Романова.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
Удобный город - Сегодня, 12:20 134
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Горького, имени газеты «Луганская правда», Зоотехническая, Верещагина;
Жовтневый район: улицы 30 лет Победы, Брестская, Ватутина, Челябинская; село Николаевка, квартал Степной;
Каменнобродский район: улицы Туркенича, Айдарская, 21-го МЮДа, Рабкоровская, переулок Транспортный;
Артемовский район: кварталы Южный, Героев Сталинграда, Щербакова, улица Руднева;
Краснодонский район: Краснодон, улица Котовского, поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Совхозная;
Лутугинский район: Лутугино, квартал Шахтерский; пгт Белое-1, улицы Николаева, Титова, Гагарина;
Славяносербский район: село Красный Луч улицы Совхозная, Луговая; Зимогорье, улица Победы;
Станично-Луганский район: пгт Станица Луганская, улица Москва-Донбасс;
Ровеньки: квартал Шахтерский;
Алчевск: проспект Металлургов;
Перевальский район: Перевальск, район детского сада «Юбилейный»;
Кировск: улица Орджоникидзе, переулок Калинина;
Брянка: городской парк (район ж/д), улица Фурманова, микрорайон «Тополь-2»;
Стаханов: Стаханов, улицы Ирминская, Орджоникидзе, Майская; Ирмино, улица Гвардейская;
Антрацит: улица Парковая;
Красный Луч: улицы Некрасова, Романова.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
Удобный город - Сегодня, 12:20 134
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