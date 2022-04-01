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В Луганске 8 часов подряд тушили масштабный пожар. ФОТО

robot Сегодня, 13:1546Новости
В Луганске 8 часов подряд тушили масштабный пожар. ФОТО
Пожар уничтожил в Луганске крышу бывшего Дома офицеров на площади 600 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве рассказали, что 14 апреля в 16:10 на номер 101 Луганска поступил звонок от жителей Каменнобродского района, которые сообщили, что на улице Артема горит крыша заброшенного здания бывшего Дома офицеров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники двух пожарно-спасательных частей обнаружили, что крыша здания охвачена пламенем, произошло частичное обрушение конструкций. В помощь были запрошены силы и средства еще трех пожарных частей, а также задействованы сотрудники центра управления в кризисных ситуациях.


«Борьба с огнем производилась по нескольким направлениям: изнутри (там работали звенья газодымозащитной службы), сверху с помощью автолестницы и снаружи строения. Тушение осложнялось большой площадью горения и угрозой обрушения. Пожарным удалось сдержать огонь и не допустить его дальнейшего распространения на другие постройки», — рассказали в пресс-службе.


Позже спасателям стало известно, что в этом заброшенном строении часто проводят свободное время дети и подростки, «вероятно, игры с огнем и стали причиной возгорания».

«Пожар был ликвидирован в 23:15. Огнем уничтожена крыша бросового здания на площади 600 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в Министерстве.
Происшествия - Сегодня, 12:12 460

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