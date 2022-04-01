В Луганске 8 часов подряд тушили масштабный пожар. ФОТО

«Борьба с огнем производилась по нескольким направлениям: изнутри (там работали звенья газодымозащитной службы), сверху с помощью автолестницы и снаружи строения. Тушение осложнялось большой площадью горения и угрозой обрушения. Пожарным удалось сдержать огонь и не допустить его дальнейшего распространения на другие постройки», — рассказали в пресс-службе.