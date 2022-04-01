Газовый блеф Польши перед Россией разобьется о пустую трубу Baltic Pipe

«Польская нефтегазовая компания PGNiG с самого начала говорила, что не будет переходить на рублевые расчеты. Во-первых, она довольно сильно политизирована. Во-вторых, у них и так заканчивается контракт с "Газпромом" в этом году. Они рассчитывают, что, если сейчас немножко потянут резину, пободаются, будут апеллировать к контракту, то, может быть, дотянут до лета», - объяснил Юшков.

«У поляков есть СПГ-терминал, часть газа, который поставляла Россия, можно оттуда компенсировать. Плюс у них довольно много газа осталось в хранилищах, в отличие от остальной Европы. Польские хранилища заполнены примерно на 61%, и они рассчитывают за счет этого протянуть примерно до октября. А в октябре они надеются ввести в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Норвегии и получать газ оттуда. Там есть свои специфические проблемы – они строили его на 10 млрд кубометров в год, а пока нашли только 3. Но у них план такой – ничего лучше они не придумали», - сказал Юшков на YouTube-канале «Фонд Горчакова».

Польша делает вид, что хорошо подготовилась к отказу от российского газа, но у ее энергобаланса есть большие проблемы. Об этом рассказала ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.Многие страны Евросоюза готовы пойти на хитрость при покупке российского газа за рубли. По мнению Юшкова, политики возложат ответственность за рублевые расчеты на коммерческие компании, а те, в свою очередь, заявят, что ничего не меняли и по-прежнему перечисляют «Газпрому» евро или доллары (которые «Газпромбанк» затем переводит в рубли). Однако некоторые государства ЕС почти наверняка пойдут на разрыв контрактов, и главной из них эксперт считает Польшу.План Польши строится на замещении части поставок «Газпрома» сжиженным газом, поставляемым на терминал в Свиноуйсьце, значительных запасах ресурса в ПХГ и новом газопроводе Baltic Pipe. Однако СПГ намного дороже российского газа, и акцент на нем серьезно ударит по польской экономике. Запасы в хранилищах постепенно иссякнут, а «Балтийская труба» будет заполнена менее чем на треть из-за проблем с добычей в Норвегии.По мнению эксперта, Польша является своеобразным примером для остальных стран ЕС, демонстрирующим возможности и последствия отказа от российского газа. Варшава активно готовилась к такому сценарию, но даже этого не хватило для поддержания энергетического баланса.Григорий Егоро