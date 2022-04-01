Киевстар повышает стоимость звонков с 21 апреля
«Киевстар» сделал заявление для своих абонентов. С 21 апреля мобильный оператор повышает стоимость звонков за рубеж, в частности, с Россию. Так, стоимость одной минуты разговора с российским номером вырастет для абонентов Киевстар до 20 грн.
Информацию об этом Киевстар разослал своим клиентам в СМС-сообщениях. Подорожание произойдет уже через неделю. В то же время, условия роуминга в другие страны для абонентов мобильного оператора не меняется.
С 1 мая мобильный оператор закрывает четыре популярных среди украинцев тарифа:
Соцмережі +1000мб";
«Соцмережі +3000мб»;
«Смартфон базовий»;
«Смартфон профі".
При этом, с 14 апреля Киевстар повысил количество мегабайтов мобильного интернета до 5000 МБ в тарифах «Звонки для родителей» и «Общение без границ», оставив неизменной месячную плату для абонентов. Киевстар обещает, что все абоненты, которые обслуживаются по этим тарифам, получат свои бонусы в апреле и начале мая. Новости Украины - Сегодня, 14:14 57
Информацию об этом Киевстар разослал своим клиентам в СМС-сообщениях. Подорожание произойдет уже через неделю. В то же время, условия роуминга в другие страны для абонентов мобильного оператора не меняется.
С 1 мая мобильный оператор закрывает четыре популярных среди украинцев тарифа:
Соцмережі +1000мб";
«Соцмережі +3000мб»;
«Смартфон базовий»;
«Смартфон профі".
При этом, с 14 апреля Киевстар повысил количество мегабайтов мобильного интернета до 5000 МБ в тарифах «Звонки для родителей» и «Общение без границ», оставив неизменной месячную плату для абонентов. Киевстар обещает, что все абоненты, которые обслуживаются по этим тарифам, получат свои бонусы в апреле и начале мая. Новости Украины - Сегодня, 14:14 57
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