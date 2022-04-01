В Харьковской области уничтожен отряд польских наёмников

Российские ВС уничтожили отряд иностранных наемников, воюющих на стороне украинских националистов. По данным Минобороны, наемники находились на территории Харьковской области.Согласно сообщению, в течении сегодняшней ночи ракетные войска ВС России нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников из польской частной военной компании (ЧВК) в районе населенного пункта Изюмское Харьковской области (не путать с городом Изюм). В результате удара до 30 наемников убиты, о раненых сведений нет. Подробности удара военные не приводят."Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании, уничтожены до 30 польских наемников", - говорится в сообщении.Ранее в российском военном ведомстве предупредили, что Россия отставляет за собой право наносить удары по местам концентрации иностранных наемников, прибывших на Украину "повоевать с русскими". Кроме того, в Москве сразу предупредили, что на наемников, взятых в плен, не распространяются действия Женевской конвенции, они не будут считаться военнопленными со всеми вытекающими из этого последствиями.Между тем Верховная Рада Украины недавно приняла закон, разрешающий гражданам иностранных государств служить в украинской армии и спецслужбах, включая разведку. Делается это для легализации иностранных военных, прибывающих на Украину под видом наемников.источник