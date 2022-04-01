Пять тысяч кустов роз посадили в Луганске с начала весны





«Сотрудники предприятия в весенний период высадили свыше 100 деревьев в парке имени Горького, порядка 5 тысяч кустов роз на центральных улицах города, посеяли более 200 квадратных метров цветников на улицах Советская, Андрея Линева, Карла Либкнехта, 395-й Шахтерской Дивизии», — говорится в сообщении.



По данным мэрии, специалисты КЗХиБ с начала года «удалили 29 и обрезали свыше 400 деревьев на территории Луганска».



«Данные работы выполнялись на улицах Оборонная, Ломоносова, Нечуй-Левицкого, Ленина, а также в сквере Победы, сквере имени Героев «Молодой гвардии» и парке имени Горького», — уточнили в пресс-службе.

В 2021 году коммунальщики посадили в Луганске 5 тыс. кустов роз и 110,5 тыс. однолетников.

Удобный город - Сегодня, 15:00 4 Сотрудники «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства» с начала весны посадили в Луганске пять тыс. кустов роз. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Луганска.По данным мэрии, специалисты КЗХиБ с начала года «удалили 29 и обрезали свыше 400 деревьев на территории Луганска».«Данные работы выполнялись на улицах Оборонная, Ломоносова, Нечуй-Левицкого, Ленина, а также в сквере Победы, сквере имени Героев «Молодой гвардии» и парке имени Горького», — уточнили в пресс-службе.В 2021 году коммунальщики посадили в Луганске 5 тыс. кустов роз и 110,5 тыс. однолетников.Удобный город - Сегодня, 15:00 4

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