Почему экономический блицкриг против России провалился

По планам американцев, сегодня в России должен был разразиться дефолт. Я заскриншотил мартовский прогноз Морган Стэнли по поводу нашей экономики (приложен). Аналитиков компании предлагаю уволить — 8 марта уже было ясно, что наш ЦБ отбил первую атаку, и никакого дефолта не будет.Сейчас американцы и их пособники из числа нашей intelligentsia начнут оправдываться в том духе, что Россия платит долларовые долги в рублях, а это якобы и есть дефолт. Оно и понятно — во-первых, признавать провал экономического блицкрига не хочется, а во-вторых, дефолт-то налицо, кредиторы не могут получить деньги в той валюте, в которой рассчитывали. Следовательно, если Россия не дефолтнула, значит дефолтнули США, больше некому. А признавать дефолт США большая часть западных аналитиков ещё не готова.Всё очень просто. Для выплаты долга нужны усилия трёх сторон:1. Эмитент облигаций (Россия) должен оплатить долг.2. Эмитент валюты (США) должен позволить оплате пройти.3. Кредитор должен принять оплату.Россия свою часть обязательств выполнила, отправила в банк платёжку. США свою часть обязательств не выполнили, отказались проводить платёж. Это дефолт по доллару. Доллар больше не выполняет основную функцию валюты, то есть не является средством платежа.Как вы видите на скриншоте, нам пророчили венесуэльский сценарий. Напомню, США украли деньги Венесуэлы в 2017 году, и вскоре после этого курс боливара обвалился в 1000 раз. Аналогичная ситуация была в 1998 году в России — с той только разницей, что нас американцы довели до дефолта не снаружи, а изнутри, при помощи кротов в ельцинской администрации. Тогда российские экономисты удержали рубль от отвесного обвала, однако курс всё же хлопнулся с 6 рублей за доллар в августе 1998 до 14 рублей в сентябре.Сегодня, для справки, курс доллара на торгах слегка снижается, приближаясь к отметке в 80 рублей за доллар — то есть к тому же уровню, что и до начала санкционной агрессии США. Основной удар американцев уже нейтрализован, так что ЦБ откатывает временные ограничения обратно. Биржи снова работают, ставка рефинансирования постепенно снижается, с понедельника банкам разрешают продавать гражданам наличную валюту.После дефолта 1998 года золотовалютные резервы России хлопнулись до африканского уровня в 12 млрд долларов. Сейчас они составляют более 600 млрд и постепенно растут. Примерно половина наших резервов была украдена в феврале американцами, и ЦБ ещё не списал их с баланса, однако и оставшиеся 300 млрд — вполне достаточная сумма для защиты рублёвой системы от внешнего хаоса. Даже с учётом инфляции доллара это на порядок больше, чем в 1998 году. Внешний долг России тоже снижается:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6256e15c9a79474bc56e2328Повторюсь, отказ от выполнения обязательств по доллару — это полноценный дефолт США, причём в очень жёстком варианте. Это не технический дефолт типа «мы затянули с оформлением документов, пустим платежи через неделю». Это не обычный дефолт типа «у нас временно кончились деньги, но потерпите немного, мы сейчас заработаем и всё отдадим». Это конкретный такой мошеннический дефолт: «мы вас кинули, лохи позорные, а что вы нам сделаете?».Кредиторы такого не прощают. Если после обычного дефолта репутация восстанавливается за 10-20 лет, то открытое мошенничество американцам будут помнить, пока нынешнее поколение инвесторов полностью не уйдёт на пенсию, то есть как минимум 40-50 лет. Напомню, самые крупные инвесторы в массе своей — очень немолодые люди. Уоррену Баффету 91 год. Джорджу Соросу — тоже 91 год. Рэю Далио 72 года. Если для нас с вами золотой кризис 1971 года является историей, то для них это одна из ключевых точек карьеры. Аналогичным образом условные Василий Пупкин и Чжан Сань, которым сейчас под тридцать, будут отлично помнить нынешний дефолт США и в 2070 году.Учитывая ту угрозу, которую США представляют для России и для всего мира, украденные у нас 300 млрд долларов — небольшая цена за столь мощный удар по главному американскому оружию, по доллару. Жаль, конечно, что мы очередной раз отдуваемся за весь мир, но такая уж у России судьба — примерно раз в 100 лет уничтожать очередное мировое зло.Современная управленческая элита США некомпетентна и эгоистична, однако они всё же не собирались объявлять дефолт по доллару в открытую, у них был другой план. Они поверили в собственную пропаганду о слабости российской экономики и решили, что Россия выберет один из двух проигрышных путей:1. Откажется платить вовсе, после чего можно будет сделать вид, будто дефолтнула Россия.2. Будет, вытирая слёзы, платить кредиторам другими долларами, — не теми, которые США украли, а новыми, которые Россия начнёт выменивать на быстро дешевеющие рубли.Россия пошла третьим, неожиданным для США путём. Мы ритуально попытались выплатить долги украденными долларами, чтобы зафиксировать тем самым вину американцев, а потом спокойно начали выплачивать долги в рублях. Всё, ловушка захлопнулась. Россия честно платит по своим долгам, а наша экономика тем временем нормально функционирует. Рубль стронг, вы можете свободно поменять его на бирже на любую валюту. Спихнуть на Россию вину за дефолт невозможно. Ни внутри западного мира, так как инвесторы не дураки, ни тем более за его пределами, где у США давно уже установилась репутация лжецов.А вот ещё новость из постдефолтного 1999 года:https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/Россия просит у США еще немного едыСША получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов.Для тех, кто живёт за пределами России — сейчас у нас с едой всё в порядке. Мы экспортировали больше еды, чем импортировали, но в феврале импорт сильно просел из-за санкций. Таким образом еды в России и раньше-то было много, а теперь она даже будет в избытке… который, впрочем, мы наверняка продадим с прибылью, так как продовольственный кризис в мире заставляет страны-импортёры скупать всю еду, на которую у них только хватает денег. И, кстати, покупать будут в рублях — когда у тебя крутит живот от голода, ты платишь в той валюте, в которой тебе выставляют счёт.Сейчас «полезные русские» распространяют страшилки в духе «у России нет семенного фонда, нашим фермерам конец». Я с нетерпением жду осени, чтобы начать тыкать им в лицо статистику по собранному урожаю. Спойлер: осенью с урожаем всё будет в порядке. И следующей осенью тоже. Настроения российских производителей сейчас весьма радужные: несмотря на некоторую политическую неопределённость, для них открываются отличные возможности по импортозамещению. Новость последних дней — в Петербурге открыли первую очередь исполинской овощебазы (она действительно большая). Фермерам из области будет теперь удобнее поставлять в город продукты.Что касается США, то венесуэльский сценарий для них сейчас является базовым: дикая гиперинфляция, временная остановка экономики, резкое падение уровня жизни населения. Однако не стоит думать, что события будут разворачиваться в том же темпе, что и в маленьких странах. Долларовая система огромна, она охватывает всю планету. Хоть её запас устойчивости и исчерпан, но инерция очень велика, а финансовое руководство США достаточно хитро, чтобы раз за разом выбирать лучшее решение из худших.Пока что инфляция по доллару не превышает 15-20%. Если удача будет сопутствовать американцам, они смогут балансировать на этом уровне довольно долго — может быть, даже до окончания очередного президентского срока. Полагаю, настоящее веселье начнётся, когда долларовая инфляция перешагнёт отметку в 30-50%. После этой черты токсичность доллара станет настолько явной, что от него начнут избавляться уже все, включая самых глупых инвесторов и самых зависимых от США вассалов.Олег Макаренко