В Луганске 16 апреля планируются провокации?



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что массовая рассылка сообщений осуществляется с территории Украины. Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре Луганска», — говорится в недавно опубликованном сообщении на сайте МГБ.



В Луганске планируют провести 16 апреля несанкционированный митинг в центре города — на Театральной площади. Информация об этом распространяется в социальных сетях и мессенджерах, об этом сообщают луганчане.Анонимные организаторы пытаются собрать луганчан «на несанкционированный митинг, который якобы будет проходить 16 апреля текущего года на Театральной площади города Луганска». С этой целью они распространяют соответствующие сообщения в социальных сетях, а также проводят рассылку пользователям мессенджеров, чьи номера привязаны к мобильному оператору Vodafone Украина.Местные спецслужбы уверяют, что митинг собирается для проведения провокации — совершения теракта.Сотрудники спецслужб призывают жителей Луганска не поддаваться на провокации, не участвовать в массовых мероприятиях, и не подвергать себя, и своих близких опасности, быть максимально бдительными. Школа выживания - Сегодня, 16:16 123