Впервые за восемь лет рейсовый автобус из Луганска отправился в Меловое



«Сегодня у нас знаковое событие. После восьмилетнего перерыва возобновляется междугородний маршрут «Луганск — Меловое». Он пройдет через три района: Станично-Луганский — населенные пункты Широкий, Чугинка; Беловодский район, в том числе проследует через Беловодск; Меловской район — через Новострельцовку до Мелового», — отметили в пресс-службе.



Первый за восемь последних лет автобус отправился из Луганска в поселок городского типа Меловое. Об этом сообщила пресс-служба автовокзала Луганска.Следующие по маршруту № 518 автобусы будут ежедневно отправляться из Луганска в 6:40 и 14:00, из Мелового — в 5:40 и 11:30. Стоимость проезда составляет 338,25 руб.Удобный город - Сегодня, 15:46 143