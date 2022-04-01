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Зеленский: в Донбассе находится группировка ВСУ численностью 44 тысячи бойцов

Sergey Сегодня, 16:4551Новости
Зеленский: в Донбассе находится группировка ВСУ численностью 44 тысячи бойцов

Группировка ВСУ в Донбассе насчитывает порядка 44 тысяч бойцов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью британскому телеканалу BBC он назвал Донбасс центром предстоящих боевых действий. Зеленский также признал, что исход противостояния станет для Украины решающим.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, в Кремле нет сомнений в том, что ВС РФ выполнят поставленные задачи.
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