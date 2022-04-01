Зеленский: в Донбассе находится группировка ВСУ численностью 44 тысячи бойцов

Группировка ВСУ в Донбассе насчитывает порядка 44 тысяч бойцов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.В интервью британскому телеканалу BBC он назвал Донбасс центром предстоящих боевых действий. Зеленский также признал, что исход противостояния станет для Украины решающим.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, в Кремле нет сомнений в том, что ВС РФ выполнят поставленные задачи.источник